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среда, 21 апреля 2021 16:21

Двойник Рианны мечтает выиграть титул самых красивых ягодиц мира
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Присцилла Беатрис удивляет сходством с Рианной.
Фото: @priscila.beatrice
Присцилла Беатрис удивляет сходством с Рианной.
Присцилла Беатрис удивляет сходством с Рианной.
Присцилла Беатрис удивляет сходством с Рианной.

29-летняя бразильянка Присцилла Беатрис, которая получила популярность из-за невероятного сходства с певицей Рианной, хочет выиграть титул самых красивых ягодиц в мире.

Об этом сообщило издание Daily Star.

По словам женщины, она абсолютно уверена в победе.

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"Я похожа на Рианну не только внешне, но и внутренне. Она сильная и решительная женщина, а также красивая и талантливая. Я такая же амбициозная, как она. Ее жизненный путь вдохновляет меня на то, чтобы никогда не отказываться от мечты", - прокомментировала модель.

В Instagram девушка часто получает комментарии о том, что они с Рианной словно сестры.

Американская телезвезда, модель и актриса Ким Кардашьян поздравила сестру Кортни с 42-летием и заодно мило пошутила, показав не самое удачное фото.

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