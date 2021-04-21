Двойник Рианны мечтает выиграть титул самых красивых ягодиц мира

Фото: @priscila.beatrice

29-летняя бразильянка Присцилла Беатрис, которая получила популярность из-за невероятного сходства с певицей Рианной, хочет выиграть титул самых красивых ягодиц в мире.

Об этом сообщило издание Daily Star.

По словам женщины, она абсолютно уверена в победе.

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"Я похожа на Рианну не только внешне, но и внутренне. Она сильная и решительная женщина, а также красивая и талантливая. Я такая же амбициозная, как она. Ее жизненный путь вдохновляет меня на то, чтобы никогда не отказываться от мечты", - прокомментировала модель.

В Instagram девушка часто получает комментарии о том, что они с Рианной словно сестры.

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