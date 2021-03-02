Дочь бывшего президента посадили в тюрьму

Женщин обвиняют в вымогательстве взяток и отмывании денег. Фото: Reuters

Дочь бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску Иоанну приговорили к 5 годам лишения свободы.

Ее обвинили в отмывании денег во время президентской кампании 2009 года, сообщает Reuters.

В то же время, экс-министр, депутат Елена Удре получила 8-летний тюремный срок.

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Бэсеску и Удре виновными себя не признали. Они собираются обжаловать приговоры.

Прокуроры утверждали, что Удре, будучи министром регионального развития и координатором президентской кампании, заставила экс-заместителя министра и главу окружного совета требовать от двух предпринимателей взятки.

Траян Бэсеску стал президентом в 2004 году. В 2009-м был избран во второй раз. Сейчас он депутат Европарламента.

Под домом, в котором живут родители осужденного на 7 лет активиста Сергея Стерненка, дежурят "лица с камерами". Они называются журналистами, ждут их под дверью без предварительного согласования и ходят по соседям.