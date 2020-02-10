Для наблюдения: Украина с США пролетят над территорией России

Украина с США с неба над Россией проверят уровень тамошнего вооружения. Фото: Reuters

Совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полет над России с 10 по 14 февраля. Это произойдет в рамках реализации международного Договора об открытом небе.

Полет над территорией Российской Федерации проведут на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома "Кубинка" в Московской области, сообщает УНИАН.

Во время полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

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Договор об открытом небе был подписан в 1992 году, он стал одним из мероприятий по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

Для участия в военных учениях НАТО Defender Europe 2020 США в ближайшее время отправят в Европу 20 тыс. военных.