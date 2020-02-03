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США направят в Европу самое большое количество военных со времен "холодной войны"

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США направят в Европу самое большое количество военных со времен &quot;холодной войны&quot;
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, учения не направлены против какой-либо конкретной страны. Фото: glavcom.ua

Для участия в военных учениях НАТО Defender Europe 2020 США в ближайшее время отправят в Европу 20 тыс. военных.

За последние 25 лет это самое большое скопление американских войск в Европе, сообщает Euractiv.

Всего в учениях примут участие 37 тыс. военных из 18 стран НАТО и партнеров Альянса. Подготовительные работы к учениям начинаются уже в феврале, а основная их часть состоится в мае и июне в Германии, Польше и странах Балтии.

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По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, учения не направлены против какой-либо конкретной страны.

"Эти оборонительные обучения демонстрируют способность быстро перебросить крупные силы из США в Европу, чтобы помочь защитить других союзников по НАТО, если это необходимо", - сказал он.

Со времен "холодной войны" эти учения станут самыми большими, Великобритания уже объявила, что направит 2500 военнослужащих.

Столтенберг также подчеркнул, что в этом году члени НАТО Литва, Эстония и Латвия отметили 30-ю годовщину независимости, напомнив о выходе трех стран Балтии из Советского Союза.

"Россия в праве чувствовать себя в безопасности в пределах своих границ, но так же ето касается и наших стран-членов", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что США проинформировали Россию и других членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе об обучении в соответствии с установленными правилами.

С января 2020 года начнут внедрять первые дорожные карты, по которым украинская армия будет переходить на стандарты НАТО. Дорожная карта будет касаться видов и отдельных родов войск, потому что все они находятся в совершенно разных состояниях.

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Дата
03
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