Когда ВСУ начнут переход на стандарты НАТО по дорожным картам

В Министерстве обороны Украины до конца 2020 года планируют обработать более 200 стандартов и других руководящих документов Североатлантического альянса. Фото: www.poglyad.tv

С января 2020 года начнут внедрять первые дорожные карты, по которым украинская армия будет переходить на стандарты НАТО.

Дорожная карта будет касаться видов и отдельных родов войск, потому что все они находятся в совершенно разных состояниях, об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"В Брюсселе у нас были системные встречи, на которых мы договорились о дорожных картах перехода на стандарты Альянса. Как должна внедряться реформа в тесной кооперации с НАТО, чтобы они понимали наши действия и полностью поддерживали их - эти дорожные карты были согласованы и поддержаны. Первые дорожные карты уже будут в январе, так как стандартов там несколько сотен ", - сказал министр.

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По его словам, в некоторых родах войск состояние такое, что можно уже завтра сертификацию проходить, в некоторых ее уже прошли. Но есть и те, в которых необходимо строить все с самого начала. Военно-Морские силы Украины уже сейчас фактически соответствуют критериям членства в Альянсе, поскольку многие из персонала прошли службу и обучение в структурах НАТО.

В Министерстве обороны Украины до конца 2020 года планируют обработать более 200 стандартов и других руководящих документов Североатлантического альянса, в частности, оборонного планирования, применения видов и родов Вооруженных сил Украины, логистики, разведки, военной полиции, медобеспечения, профессионализации войска и тому подобное.

Как известно, в НАТО действует около 2000 рекомендательных стандартов. В то же время до сих пор оставалось неопределенным то, какое количество стандартов нужно внедрить Украине, чтобы говорить о полной оперативной совместимости своих вооруженных сил с натовскими.

Новый формат отношений Украины и НАТО, о котором недавно договорились в Брюсселе, предусматривает три ключевые изменения в сфере перехода Украины к стандартам Альянса.

На полигоне в Днепропетровской области провели испытания самоходной артиллерийской установки "Богдана", созданной под 155-мм снаряды по стандартам НАТО.