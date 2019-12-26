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четверг, 26 декабря 2019 03:37

Испытали артиллерийскую установку, созданную по стандартам НАТО

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Испытали артиллерийскую установку, созданную по стандартам НАТО
Испытали САУ "Богдана". Фото: РБК

На полигоне в Днепропетровской области провели испытания самоходной артиллерийской установки "Богдана", созданной под 155-мм снаряды по стандартам НАТО.

"Протестировали так называемый гидровыстрел, который позволяет проверить все системы оружия. Далее по программе испытаний стрельба инертными снарядами, затем - боевыми", - говорится в сообщении конструкторско-производственного предприятия "Украинская бронетехника".

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САУ "Богдана" - первая украинская система вооружения стандарта НАТО. Это совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании "Украинская бронетехника".

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