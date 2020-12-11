Диктатор прятался в яме

Казнь Саддама Хусейна / CNN

13 декабря 2003-го, после 9 месяцев прятания, американцы поймали бывшего диктатора Саддама Хусейна, который правил Ираком 24 года.

Саддам Хусейн родился в 1937 году в бедной семье в городе Тикрит. Переехал в Багдад подростком, и присоединился к партии "Баас", которую позже возглавил. Участвовал в нескольких попытках государственного переворота и, наконец, помог установить диктатуру своему двоюродному брату в июле 1968-го.

Саддам заменил брата через 11 лет назад. 24 года правления секретная полиция Саддама терроризировала иракцев, игнорируя права человека.

Саддам жил в роскоши, построив более 20 дворцов по всей стране. Одержимый безопасностью, часто переезжал из одного в другой, и всегда спал в секретных тайниках.

В начале 1980-х Саддам втянул Ирак в 8-летнюю войну с Ираном, которая унесла более миллиона жизней с обеих сторон. Приказал использовать нервно-паралитические отравляющие вещества и горчичный газ против иранских солдат во время войны, а также химическое оружие против восставшего курдского населения на севере Ирака в 1988 году.

После того, как войска Ирака напали на Кувейт в 1990-м, международная коалиция под руководством США вторглась в 1991-м. Америка заставила иракцев покинуть Кувейт, но не сбросила Саддама.

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В течение 1990-х Ирак Хусейна жил под экономическими санкциями ООН. Также происходили бомбардировки страны, направленные на то, чтобы подорвать способность иракцев производить химическое, биологическое и ядерное оружие.

Ирак обвиняли в незаконной торговле нефтью и изготовлении химического оружия. США вторглись в страну в марте 2003-го. Поводом стала якобы наличии в стране оружия массового поражения. Саддам после вторжения скрывался. Штаты начали интенсивный поиск Хусейна и его ближайших советников. 22 июля 2003-го сыновья Саддама, Удай и Кусай, погибли во время рейда американских войск на вилле в иракском городе Мосул.

5 месяцев назад 13 декабря 2003 года, американские солдаты нашли Саддама. Он прятался в яме в 14,5 км от родного города Тикрит. Не сопротивлялся при задержании.

После суда в Ираке Саддама казнили 30 декабря 2006-го. Несмотря на длительные поиски, оружия массового поражения в стране так и не нашли.