Девушке Романа Протасевича грозит шесть лет в белоруской тюрьме

Софью Сапега белорусский режим арестовал вместе с Романом Протасевичем в мае, насильственно посадив самолет компании Ryanair / Reuters

Россиянке Софье Сапеге, задержанной в мае 2021 года вместе с бывшим главным редактором белорусского Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске, следственные органы Беларуси предъявили окончательное обвинение.

Об этом в воскресенье, 5 декабря, сообщил отчим задержанной россиянки Сергей Дудич, пишет Deutsche Welle.

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Также он отметил крайне подавленное состояние девушки, которая рассчитывала, что следствие завершится иначе.

"Она рассчитывала на соглашение со следствием, помощь России, экстрадицию, и что дело до суда вообще не дойдет", - предположил Дудич.

Отчим Сапеги отметил, что сейчас не видит другого выхода, кроме ожидания суда в Беларуси. Того же мнения российский консул в Беларуси. Экстрадиция Софьи возможна лишь после вынесения приговора. Обвинение девушке предъявлено по уголовной статье о разжигании ненависти.

Экстрадировать в Россию девушку могут только после вынесения приговора. По словам адвоката, ее также может помиловать самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко.

25 мая государственные телеканалы Беларуси показали видео, на котором Софья Сапега заявила, что была редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", публиковавшего личные данные белорусских силовиков. С 20 октября она находилась под домашним арестом в городе Лиде, в квартире родителей, где прописана.

В августе на государственном канале "Беларусь 1" показали сюжет о посадке Ryanair, на борту которого был Протасевич. Для участия позвали Сапегу.