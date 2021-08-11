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среда, 11 августа 2021 07:47

Девушка Протасевича сделала заявление на госканале Беларуси

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Девушка Протасевича сделала заявление на госканале Беларуси
На госканале Беларуси показали сюжет о посадке Ryanair. Фото: скриншот с видео

На государственном канале "Беларусь 1" показали сюжет о посадке Ryanair, на борту которого был оппозиционер Роман Протасевич. Для участия позвали девушку журналиста Софию Сапегу.

Сначала показали комментарии начальника смены аэропорта в Минске, директора департамента по авиации, самого Протасевича, а после этого в студию пригласили Сапегу.

Она рассказала, что перед посадкой Протасевич якобы отдал всю технику, поскольку думал, что Сапегу не будут снимать с самолета.

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"После разговора с Романом сделали вывод, что в посадке самолета и задержании был замешан именно рабочий коллектив Романа, кто-то из его рабочего окружения. Такой вариант не стоит исключать. Я не видела никаких сотрудников КГБ в самолете. Не думаю, что причастны спецслужбы Беларуси", - сказала Сапега.

Сюжет показали не в прямом эфире, видео склеенное из частей.

23 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал угнать самолет авиакомпании Ryanair и принудительно его посадил в Минске. На борту был оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка, гражданка РФ София Сапега. Их задержали.

После огласки и осуждения Лукашенко мировыми лидерами Протасевич под принуждением сделал несколько заявлений, в которых поддерживал режим самопровозглашенного президента.

В конце июня Протасевича и Сапегу отпустили под домашний арест. Оба находятся в арендованных квартирах.

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