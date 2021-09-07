Девочек детей раздевают догола и ведут по селу в странном ритуале

Девочки в возрасте пяти лет шли голыми деревней в рамках ритуала / Getty Images

Шесть 5-летних девочек в центральной Индии раздели догола и выставили в таком виде в рамках деревенского ритуала вызова дождя.

Инцидент произошел в засушливой деревне штата Мадхья-Прадеш. Дети шли голыми с древком на плечах, к которому привязана лягушка. Местные считают, что ритуал умилостивит бога дождя и принесет в регион осадки. Об этом пишет BBC.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От коронавируса умерли 15 млн, а не 4,5 млн человек

Национальная комиссия Индии по защите прав ребенка запросила отчет у администрации района, к которому принадлежит деревня. Местная полиция заявила, что не получала жалоб на это событие. Но начала расследование.

Девочки шли в процессии, а за ними группа женщин, поющих гимны. Процессия останавливалась у каждого дома в деревне и дети собирали зерно, которое позже передали общественной кухне местного храма. Районный чиновник сказал, что родители согласились на ритуал и даже участвовали в нем.

"В таких случаях администрация может только информировать жителей о тщетности подобных суеверий и пытаться их убедить, что такие методы не приносят желаемых результатов", - добавил он.

Индийское сельское хозяйство в значительной степени зависит от муссонных дождей. Во многих регионах существуют ритуалы, посвященные богам дождя, в зависимости от местных обычаев и традиций.

Некоторые общины проводят ягны - индуистские огненные ритуалы. Другие "женятся" на лягушках, ослах или устраивают процессии с песнями в честь богов дождя.

Критики говорят, что ритуалы отвлекают людей от невзгод. Культурологи считают, что эти практики являются мерой отчаяния для тех, кто считает, что больше некуда обратиться за помощью.

В Индии распространяется болезнь, унесшая жизни десятков людей. В том числе, детей. Считают, что это либо сыпной тиф, либо лихорадка денге. По мере того, как страна постепенно восстанавливается после второй смертоносной волны коронавируса, смертельные случаи новой болезни в штате Уттар-Прадеш вызвали панику среди врачей.