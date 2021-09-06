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Неизвестная болезнь забирает десятки жизней

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Неизвестная болезнь забирает десятки жизней
Болезнь убила десятки детей в Индии / Getty Images

В Индии распространяется болезнь, унесшая жизни десятков людей. В том числе, детей. Считают, что это либо сыпной тиф, либо лихорадка денге.

По мере того как страна постепенно восстанавливается после второй смертоносной волны коронавируса, смертельные случаи новой болезни в штате Уттар-Прадеш вызвали панику среди врачей больниц. Об этом пишет The Sun.

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Около 30 тыс. человек в городе Канпур заражены болезнью. За последнюю неделю более 40 человек, в основном дети, умерли. Многие из инфицированных госпитализированы с жалобами на боли в суставах, головные боли, обезвоживание и тошноту. В некоторых случаях пациенты также страдали от снижения уровня тромбоцитов. Все пациенты прошли тестирование на коронавирус, и пока не обнаружили связи между двумя болезнями.

Есть противоречивые сообщения о том, что это за загадочная болезнь. Некоторые пациенты дали положительный результат на лихорадку денге, другие - на сыпной тиф. Последний передается через клещей.

Во время Второй мировой войны в некоторых странах была эпидемия сыпного тифа. В 2003 и 2007 годах в Индии были значительные вспышки этой болезни. Вакцины против сыпного тифа нет - это вызывает опасения по поводу новой эпидемии. В тяжелых случаях болезни требуется госпитализация, но симптомы также могут исчезнуть через две недели даже без лечения. Доксициклин и антибиотики являются эффективными препаратами против сыпного тифа, если их назначить на ранней стадии.

Страна уже пережила вспышку штама Delta Covid-19, который распространился со скоростью лесного пожара, унеся почти 440 тыс. жизней.

Лихорадка Денге - вирусная инфекция, переносимая комарами, которая встречается во всем мире в тропическом и субтропическом климате, в основном в городских и полугородских районах. Передается самками комаров, циркулирует в Индии на протяжении сотен лет. Хотя многие болеют легко, в некоторых случаях могут развиться потенциально летальные осложнения.

Сыпной тиф - заболевание, вызываемое бактериями. Передается через укусы клещей. Наиболее частые симптомы - лихорадка, головная боль, ломота в теле и иногда сыпь. Заразиться может любой, кто живет или путешествует по местам, где обнаружен этот тиф.

Истинное число погибших от Covid-19 в мире более чем в три раза выше официальных цифр. Соответственно общее число погибших – более 15 млн. Об этом пишут ученые. Исследователи заявили, что многие страны, особенно такие как Россия, Индия и Китай, значительно занизили количество смертей от Covid-19.

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Дата
06
сентября

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