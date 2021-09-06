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От коронавируса умерли 15 млн, а не 4,5 млн человек

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От коронавируса умерли 15 млн, а не 4,5 млн человек
Похороны умершего от коронавируса в Тамбове, 2 июля 2021 года / Getty Images

Истинное число погибших от Covid-19 в мире более чем в три раза выше официальных цифр. Соответственно общее число погибших – более 15 млн. Об этом пишут ученые.

Исследователи заявили, что многие страны, особенно такие как Россия, Индия и Китай, значительно занизили количество смертей от Covid-19. Об этом пишет Mirror.

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"Хотя официальные подсчеты смертей в России говорят, что страна достаточно хорошо защищала граждан, ее цифры по общей избыточной смертности предполагают, что на самом деле она довольно сильно пострадала от Covid-19. Точно так же относительно числа погибших в Индии. Оно исчисляется миллионами, а не сотнями тысяч", - говорят исследователи.

Многие люди, которые умирают от коронавируса в этих густонаселенных странах, а также в большинстве стран Южной Америки и Африки, никогда не проходили тестирование и поэтому никогда не включаются в подсчет смертей, как пишет издание Times.

Число избыточных смертей во всем мире также увеличилось из-за людей, умирающих от иных причин, потому что больницы были полны жертв пандемии. Оценка в 15,2 млн дополнительных смертей была сделана изданиям The Economist. Согласно ему общее число погибших составляет от 9,3 до 18,1 млн.

Истинное количество смертей от Covid-19 или избыточная смертность относятся к количеству смертей от всех дополнительных причин смертности во время пандемии.

"Если судить по избыточной смертности, то многие из наиболее пострадавших стран мира находятся в Латинской Америке. В Никарагуа оценочное число погибших, вероятно, на 9 тысяч процентов выше, чем официальное число, которое составляет 200 человек. Для Гаити прогнозируется превышения числа смертей на 2200 процентов , а для Венесуэлы - на 1100", - заявили исследователи.

Четыре из пяти стран с заниженными данными о смертях находятся в Африке. Танзания там занимает первое место. В этой стране официально зарегистрировано 50 смертей, в то время как, по оценкам исследователей, умерло до 67 тыс. танзанийцев.

В прошлый понедельник мир преодолел порог в 4,5 млн. смертей от Covid-19. С момента начала вспышки в Китае в декабре 2019 года вирус убил в общей сложности 4,58 млн человек. В среднем каждый день в мире умирают от коронавируса 10 тыс. человек. Эта цифра намного ниже той, что в январе, когда от него умерло в среднем 14,8 тыс. человек.

ФРГ планирует до конца года выделить 100 млн доз вакцин от коронавируса для прививок в других странах. Об этом заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

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