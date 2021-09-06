Германия передаст другим странам 100 млн доз вакцины от Covid-19

Благодаря международным усилиям к концу года должны быть вакцинированы против коронавируса 40% всех жителей планеты. Фото: Reuters

ФРГ планирует до конца года выделить 100 миллионов доз вакцин от коронавируса для прививок в других странах. Об этом заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, передает DW.

"Германия планирует до конца года предоставить 100 миллионов доз вакцин для международной кампании по вакцинации от коронавируса", - говорится в сообщении.

Как заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан на полях встречи глав Минздравов стран G20 в Риме, "это столько, сколько мы до сих пор сделали в нашей стране".

По его словам, пандемия закончится только тогда, "когда она закончится по всему миру". Иначе, подчеркнул Шпан, могут возникнуть новые мутации.

Отмечается, что благодаря международным усилиям к концу года должны быть вакцинированы от коронавируса 40% всех жителей планеты.

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В Украину из США был доставлен гуманитарный груз с лекарствами, предназначенными для лечения коронавируса. Препараты предоставлены американской благотворительной организацией Direct Relief.