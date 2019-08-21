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"Делает зависимым от России": США с Румынией выступили против "Северного потока-2"

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&quot;Делает зависимым от России&quot;: США с Румынией выступили против &quot;Северного потока-2&quot;
"США и Румыния признают, что энергетическая безопасность является национальной безопасностью". ФОТО: EPA

США и Румыния выступили против проекта "Северный поток-2", по которому природный газ должны транспортировать из России в Германию по дну Балтийского моря.

Об этом говорится в заявлении президентов двух стран, сделанном по итогам встречи в Белом доме, передает "Европейская правда".

"США и Румыния признают, что энергетическая безопасность является национальной безопасностью. Мы подчеркиваем нашу оппозицию "Северному потоку-2" и другим проектам, которые делают наших союзников и партнеров энергетически зависимыми от России", - говорится в тексте.

Декларируется, что залежи природного газа Румынии позволяют "наращивать благосостояние" обеих стран и повышают энергетическую безопасность Европы.

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Проект "Северного потока-2" - это прокладка двух веток газопровода от побережья России через Балтийское море в Германию. Его собираются запустить в конце 2019 года. "Северный поток-2" расширяет "Северный поток", который проложен параллельно.

Проект поддерживают Германия, Нидерланды, Франция, Австрия. Противники - Польша, страны Балтии, Дания. Если поток построят, Украина будет терять $ 3 млрд ежегодно от потери транзита газа в ЕС.

Президент Владимир Зеленский надеется на помощь президента США Дональда Трампа в противодействии строительству газопровода "Северный поток-2".

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