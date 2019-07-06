Зеленский назвал свою единственную надежду в вопросе "Северного потока-2"

Владимир Зеленский надеется на помощь Дональда Трампа в вопросе строительства "Северного потока-2" Фото: Zik

Президент Владимир Зеленский надеется на помощь президента США Дональда Трампа в противодействии строительству газопровода "Северный поток-2".

Такое заявление действующий президент Украины озвучил 6 июня во время представления председателя Львовской ОГА Маркияна Мальсково во Львове.

"Мы уже понимаем, что, кроме Дании, вся Европа будет поддерживать строительство "Северного потока". Нечего скрывать. Это как возвращение России в ПАСЕ - вопрос решен уже давно, очень давно. Политики спекулируют этой темой и по возвращению в ПАСЕ, что это при нас произошло, "Северный поток". Нас никто не спрашивает ", - сказал Зеленский.

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Президент считает, что на продолжение строительства не будут влиять канцлер Германии Ангела Меркель или президент Франции Эммануэль Макрона. Причиной этого является сильное влияние их локального бизнеса.

"Поэтому единственное решение этого вопроса - у меня будет встреча в США с президентом Америки. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", - добавил Владимир Зеленский.

12 июня президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность использования санкций США для прекращения строительства газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией.