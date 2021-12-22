Действия США в отношении России заключаются в дипломатии и сдерживании - Блинкен

Блинкен: Мы готовы к дипломатическому взаимодействию с Россией. Фото: apostrophe.ua

Соединенные Штаты занимаются в отношении России как дипломатией, так и сдерживанием.

Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в Госдепартаменте, сообщает РБК-Украина.

"Мы занимаемся по отношению к РФ дипломатией и сдерживанием одновременно. Они идут параллельно. Если Россия продолжит безрассудные или агрессивные действия, мы ответим, и ответим решительно", - отметил глава американской дипломатии.

По словам Блинкена, власти США готовы использовать для переговоров по безопасности различные каналы, в том числе диалог по стратегической стабильности с РФ.

"Мы готовы к дипломатическому взаимодействию через множество каналов: через существующий диалог по стратегической стабильности между Россией и США, через Совет Россия - НАТО по вопросам, в особенности касающимся НАТО, а также через ОБСЕ", - сказал он.

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В Вашингтоне рассчитывают, что переговоры с Москвой по безопасности начнутся после наступления 2022 года, в том числе по линии Россия-НАТО.

"Думаю, довольно рано в следующем году вы увидите взаимодействие во всех этих сферах, чтобы понять, можем ли мы продвинуться вперед путем дипломатии по вызывающим разногласия вопросам", - заявил он.

США могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей, если российские войска вторгнутся в Украину. Эти меры будут рассматриваться на встрече во вторник 21 декабря в дополнение к другим чрезвычайным мерам экспортного контроля.