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среда, 22 декабря 2021 01:14

США готовят для России новые ограничения в случае вторжения в Украину

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США готовят для России новые ограничения в случае вторжения в Украину
США рассмотрят введение новых ограничений для России. Фото: Укринформ

США могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей, если российские войска вторгнутся в Украину.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации Байдена.

Эти меры будут рассматриваться на встрече во вторник 21 декабря в дополнение к другим чрезвычайным мерам экспортного контроля, которые готовятся на случай агрессии РФ.

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Обсуждаемые ограничения могут стать для России беспрецедентными и перекрыть доступ к широкому спектру промышленных и предназначенных для массового потребителя технологий.

Сегодня на российском рынке мобильных телефонов доминируют иностранные компании, такие как Apple, Samsung и Huawei.

В январе сенат США проголосует касательно санкций против "Северного потока-2".

Сенатор-республиканец Тед Круз добился от демократического большинства организации голосования по его предложениям о дополнительных санкциях.

Голосование пройдет до 14 января.

Для одобрения предложений они должны будут получить поддержку минимум 60 из 100 сенаторов.

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