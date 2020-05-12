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вторник, 12 мая 2020 13:37

Дефолта не будет: Шмыгаль анонсировал кредит от МВФ

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Дефолта не будет: Шмыгаль анонсировал кредит от МВФ
По мнению премьера, для неплатежеспособности Украины нет никакой причины. МВФ согласилось предоставить кредит несмотря на отсутствие "банковского закона". Фото: Reuters

Дефолт Украине, по крайней мере в ближайшее время, не грозит. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о завершающем этапе соглашения с МВФ по кредиту на $5,5 млрд.

Основными требованиями МВФ остаются закон о банковской деятельности и земельная реформа. Если с реформой парламент все-таки уже справился, то "банковский закон" довольно успешно блокирует олигарх Игорь Коломойский, пишет Handelsblatt.

Премьер отметил, что заключение кредита stand-by на $5,5 млрд сроком на 18 месяцев - это не просто экономическая история. Это также проявление доверия к Украине еще до "банковского" закона, принятие которого - одно из основных требований МВФ к нашей стране.

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По самому же закону, "возвращение банка или компенсаций на миллиардные суммы предыдущему владельцу станет невозможным".

Министр напомнил, что 7 мая МВФ заявил, что в связи с ухудшением ситуации в мире из-за кризиса и коронавируса, "для всех стран они не рассматривают возможности программы структурных реформ".

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