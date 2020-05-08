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пятница, 08 мая 2020 14:56

Сумма не изменится: министр финансов объяснил, как работать с МВФ

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Сумма не изменится: министр финансов объяснил, как работать с МВФ
Предложенная программа МВФ Stand-by короче, но сумма на 2020-2021 годы не меняется Reuters

Международный валютный фонд предложил Украине программу Stand-by вместо программы расширенного финансирования EFF в связи с ухудшением ситуации в мире. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко во время онлайн-заседания Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Министр напомнил, что 7 мая МВФ заявил, что в связи с ухудшением ситуации в мире, "для всех стран они не рассматривают возможности программы структурных реформ".

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"Предлагают программу Stand-by", - сказал он.

Как отметил Марченко, новая программа короче - на 1,5 года, в то время как программа EFF - на 3 года.

"Сумма средств на 2020-й и 2021 год остается неизменной для Украины в размере 5 миллиардов долларов", - сказал он.

Кабинет министров Украины планирует завершить переговоры с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества на следующей неделе, 11-17 мая. Сейчас переговоры продолжаются, а вопрос о том, какой будет новая программа сотрудничества с Украиной - дискутируется, сообщили в Министерстве финансов Украины.

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