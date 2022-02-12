Чтобы успокоить союзников по НАТО: американские войска отправят в Польшу дополнительные силы

США отправят в Польшу дополнительно 3 тысячи военнослужащих в ближайшие дни.
Данные меры предпринимаются на фоне угрозы российского вторжения в Украину и совместных учений РФ и Белоруссии для того, чтобы "успокоить союзников по НАТО", сообщает Reuters.
Развертывание войск США в Польше будет происходить из 82-й воздушно-десантной дивизии, а не из американских сил в Европе.
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Очередная группа будет направлена в регион в дополнение к 8500 военным США, которые уже находятся в состоянии боевой готовности на Восточном фланге НАТО.
Россия продолжает накапливать войска до границ Украины, а сценарий нападения может предусматривать захват почти половины украинского вооружения к востоку от Днепра, сообщили в американской разведке.
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