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Чтобы не подхватить коронавирус: Жириновский будет подавать руку только Путину

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Чтобы не подхватить коронавирус: Жириновский будет подавать руку только Путину
Жириновский будет подавать руку только Путину, премьеру и спикеру, чтобы избежать заражения инфекциями. Фото: УНИАН.

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский готов жать руку только президенту РФ, премьеру и спикеру Госдумы.

Все это, чтобы избежать заражения инфекциями, передает российский "Интерфакс".

Об этом Жириновский сказал в понедельник на слушаниях в Госдуме.

"Президент подаст мне руку, я пожму, премьер-министру, председателю Госдумы. Все, остальным не надо подавать руку, я не буду давить. Вы что? Заразу мне передаете", - так депутат отреагировал на заместителя министра здравоохранения Сергея Краевого, который подал ему руку.

"Сергей Александрович немного опоздал на наши слушания и подал мне руку. Я сам не подаю. Ждите, когда старший по возрасту и положению подаст. Понимаете, что это устаревшие привычки? Должны учить миллионы людей прекратить обниматься, целоваться, подавать руку", - отметил он.

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В своем Telegram-канале 17 февраля Жириновский предложил ограничить физические контакты между людьми из-за гриппа и коронавируса из Китая.

"Сейчас в России острый этап сезонной эпидемии ОРВИ и гриппа, плюс угроза проникновения нового вируса из Китая. Нужно максимально сократить физические контакты между людьми. Я бы предложил временно ввести режим, когда сотрудник может пропустить 1-2 дня работы без больничного при появлении признаков заболевания. Ведь гораздо хуже, если он придет и заразит еще десять. Ущерб гораздо больше", - считает депутат.

А на прошлой неделе Жириновский вышел на трибуну Госдумы в белых перчатках, призвал использовать их и не протягивать руку в знак приветствия.

Вспышка коронавируса 2019 nCoV началась в китайской научной лаборатории города Ухань. В местной лаборатории исследовали течение болезни у летучих мышей, поэтому там могут быть ответственными за появление нового вируса.

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