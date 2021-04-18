COVID-19 довел: началось массовое освобождение заключенных

Заключенных освобождают для уменьшения угрозы распространения COVID-19. Фото: 24tv.ua

В Зимбабве уволят 3000 заключенных, чтобы уменьшить угрозу распространения COVID-19 в переполненных тюрьмах.

Об этом сообщает AP.

Уже уволили 400 человек из нескольких тюрем в столице страны Хараре. Все они были осуждены за ненасильственные преступления. Те, кто получил срок за убийства, торговлю людьми и сексуальные преступления, амнистии не подлежат.

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В тюрьмах Зимбабве, которые имеют вмещать 17 000 человек сейчас находится около 22 тысяч заключенных.

В целом по стране зафиксировали 37 534 случаев заболевания COVID-19, в частности, 1551 летальный исход вследствие пандемии.

Мир приближается к самому высокому уровню распространения коронавируса за все время пандемии. За последние два месяца количество больных Covid-19 росла каждую неделю. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.