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среда, 16 июня 2021 16:22

Члены королевской семьи похвастались шляпками на Royal Ascot
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15 июня в Великобритании стартовали королевские скачки Royal Ascot. Они продлятся до субботы, 19 июня.

Члены королевской семьи посетили событие. Лишь во второй раз за 69-летнее правление Елизавета ІІ пропускает первый день королевских гонок. Ее отсутствие объяснили карантинными ограничениями. Королева, чья лошадь традиционно участвует в гонках, смотрела забеги по телевизору в Виндзорском замке.

Тем не менее, Royal Ascot посетили другие члены королевской семьи: принц Чарльз с женой герцогиней Корнуолльской Камиллой, принцесса Анна, Зара и Майк Тиндолл, принц Эдвард и графиня Уэссекская Софи.

Супруга принца Чарльза для выхода надела платье голубого цвета в полоску от любимого британского дизайнера Брюса Олдфилда. Завершил образ обязательный атрибут гонок - шляпка от Филиппа Трейси.

Фото: Reuters

Royal Ascot - любимое светское мероприятие королевской семьи, а также настоящий парад самых невероятных женских шляпок, которые являются необходимым аксессуаром для посещения скачек.

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Ежегодно на королевские перегоны Royal Ascot съезжается весь бомонд. Для женщин - это повод проявить свою экстравагантность и оригинальность. Хотя дресс-код королевских скачек содержит ряд правил и запретов, он не регламентирует вид головного убора гостя. Именно поэтому шляпка стала тем аксессуаром, который демонстрирует изобретательность и вкус гостьи.

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Дата
16
июня

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