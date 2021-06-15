Внук Елизаветы II развелся. Поговаривают, из-за измены

Филлипс-сын принцессы Анны. Фото: Reuters

Старший внук Елизаветы II 43-летний Питер Филлипс развелся с женой 43-летней Отэм Келли после 13 лет брака.

Пара живет порознь уже почти три года, но официально расторгнуть отношения решила только в феврале 2020-го, пишет Daily Mail. Они окончательно поделили имущество и уладили финансовые вопросы.

В совместном заявлении бывшие супруги назвали день развода печальным для обоих. Пара и в дальнейшем будет совместно заботиться о двух дочерях - 10-летней Айле и 12-летней Саванне.

С канадкой Отэм Келли старший внук королевы познакомился в Монреале в 2003-м. Их помолвка состоялась 28 июля 2007 года, они обручились 17 мая 2008-го в Виндзорском замке. Филлипс - сын принцессы Анны, а его дочь Саванна - самая старшая из 11 правнуков Ее Величества.

Недавно Филлипса заподозрили в романе с 40-летней Линдси Уоллес, ради которой он совершил поездку из графства Глостершир в Шотландию, нарушив тем самым карантинные ограничения.

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Британская королевская семья во главе с Елизаветой II выразила 6 июня поздравления принцу Гарри и его супруге Меган Маркл в связи с рождением дочери Лилибет Дианы.