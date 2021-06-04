Легендарное свадебное платье принцессы Дианы выставили на показ. Впервые за 25 лет

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В Кенсингтонском дворце, бывшем доме принцессы Дианы, на выставке представили ее подвенечное платье с тысячами жемчужин, органзой и восьмиметровым шлейфом впервые за 25 лет.

Об этом сообщил источник монаршей семьи.

Наряд, в котором Диана 29 июля 1981 года выходила замуж за принца Чарльза, стал центром выставки Royal Style in the Marketing.

Сыновья Дианы, принцы Уильям и Гарри, владеют платьем умершей матери. Этот наряд - один из самых известных в истории свадеб, он вошел в историю мировой моды.

Выставка, посвященная созданию одежды для британской королевской семьи, продлится до января 2022-го. Экспозиция проводится накануне 60-летия со дня рождения принцессы.

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Диана, принцесса Уэльская, с 1981-го по 1996 год была первой женой принца Уэльского Чарльза. Широко известна как принцесса Диана, леди Диана или Леди Ди. Также она была народной любимицей, поэтому ее называли "королева человеческих сердец".

31 августа 1997-го Диана попала в Париже в автомобильную катастрофу вместе с Доди Аль-Файедом и водителем Анри Полем. Аль-Файед и Поль погибли мгновенно, Диана, доставленная с места происшествия в больницу, умерла через 2 ч.

По данным опроса, проведенного в 2002 году BBC, Диана заняла третье место в списке 100 выдающихся британцев в истории.

Принц Гарри рассказал, что злоупотреблял алкоголем и наркотиками, чтобы заглушить боль после смерти матери, принцессы Дианы 1997-го. И обвинил британскую королевскую семью в пренебрежении ним и его женой Меган Маркл, из-за чего последняя якобы даже думала о самоубийстве.