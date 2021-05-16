Число жертв обрушения трибуны в синагоге резко возросла: среди погибших ребенок

Также в результате трагедии погибли 40-летний мужчина и 12-летний мальчик. Фото: Reuters

Число пострадавших в результате обрушения трибуны в синагоге в израильском городе Гиват-Зеэв возросло до 167 человек.

Также известно, что в результате трагедии погибли 40-летний мужчина и 12-летний мальчик. Об этом сообщает The Times of Israel.

Также телеканал "Аруц Шева" сообщает, что полиция не разрешала эксплуатацию здания синагоги. Здание было не достроено.

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"Полиция проинструктировала местный совет, что синагогу нельзя использовать. Ответственность за недопуск верующих является обязанностью местных властей... В результате инцидента погибли как минимум двое. Здесь была халатность и безответственность, будут произведены аресты", - заявил начальник полиции Иерусалимского округа Дорон Турджеман.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 мая. На момент инцидента в здании находилось около 600 человек.