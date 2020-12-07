Бывший наркоторговец стал депутатом. Фото: rusvesna.su

Самым молодым депутатом в истории округа Брчко в Боснии и Герцеговине стал Абдуллах Ильязович, который в прошлом был наркоторвцем.

Он не отрицал свое уголовное прошлое, сообщил bljesak.info.

Незадолго до выборов выяснилось, что 3 года назад Ильязовича осудили за торговлю наркотиками.

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"Знаю, что я попал в ситуацию, и от этого не уйти. Я покажу, что человек сможет сделать то, что было немыслимо еще 3 года назад. Знайте только - у меня грамм всегда был граммом. Уважение превыше всего", - прокомментировал Ильязович.

За него проголосовал 801 избиратель. Ильязович получил 31,86% голосов на своем участке, что позволило ему победить.

На региональных выборах в Намибии победил политик Адольф Гитлер Ууона с 85% поддержки.