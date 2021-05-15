Человек впервые поднялась в стратосферу

Огюст Пикар во время второго полета в стратосферу, 1932 Год / Getty Images

27 мая 1931-го швейцарцы Огюст Пикар и Пауль Кипфер осуществили первый в мире полет человека в стратосферу - на воздушном шаре с герметичной гондолой поднялись на высоту 15785 м.

В 1930-м профессор физики базельского университета Огюст Пикар увлекся популярным в то время воздухоплаванием и задался целью построить устройство, способное подниматься на высоту до 30 км. Сложность конструирования заключалась в том, что атмосферное давление на этой высоте уменьшается в 100 раз, а температура снижается до -60 градусов.

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В том же году Пикар построил первый стратостат - устройство в виде воздушного шара с герметичной капсулой. Он построил его при поддержке бельгийского "Национального фонда научных исследований". На эту честь аппарат получил название FNRS-1. К наполненной водородом оболочки объемом 14,1 тыс. кубов крепилась алюминиевая гондола диаметром 2,1 м и массой 732 кг. Ее покрасили из стороны в белое, с другой в черное, что, по замыслу, должно поддерживать внутри комфортную температуру за счет нагревания от солнечных лучей.

Полет начался в 4 утра 27 мая 1931-го из пригорода немецкого Аугсбурга и продолжался 17 час 28 мин. Несмотря на ряд технических трудностей, как то разгерметизация гондолы, перегрев внутренней части, выход из строя клапана для регулируемого выпуска газа, Пикар и Кипфер достигли рекордной высоты 15781 м и фактически неуправляемо приземлились в австрийской деревне Обергургль за 233 км от места старта.

В последующие годы Пикар установил еще два рекорда полетов. 18 мая 1932-го поднялся на высоту 16201 м, а 18 августа 1934 года - 16940 м. Всего участвовал в 27 полетах и ​​сумел подняться на высоту 23 км. В середине 1930-х Пикар взял идею герметичной гондолы для разработки устройств глубоководного погружения в воды океана. Построенный им батискаф в 1948-м сумел опуститься на рекордную глубину - 1380 м. Построен в 1953-м принципиально новый батискаф "Триест" установил несколько мировых рекордов погружения. В 1960-м сын Пикара Жак с американцем Дональдом Уолшем спустились на нем на дно Марианской впадины, достигнув рекордной глубины погружения 10918 м.