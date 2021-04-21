Чехия заявила о очередную "чистку" в российском посольстве - СМИ

МИД Чехии планирует очередное увольнение сотрудников российского посольства. Фото: mzv.cz

Министр внутренних и иностранных дел Чехии Ян Гамачек запланировал встречу с российским послом в среду 21 апреля. Он хочет сказать ему, что Чехия не согласна с актом мести России, который парализовал чешское посольство в Москве. Речь пойдет о высылке еще одной группы российских дипломатов.

Об этом сообщает Seznam Zpravy со ссылкой на источники в МИД.

Такие события в Чехии разворачиваются на фоне международного скандала из-за взрывов боеприпасов в поселке Врбетице в 2014 году. На прошлой неделе Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства.

Но после того, как из чешского посольства в Москве уволили 20 дипломатов, это фактически парализовало работу дипломатического представительства. Поэтому Чехия делает следующий шаг - в среду в рядах российского посольства объявят очередную "чистку".

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Но сначала в расписании мероприятий на этот день - представление нового министра иностранных дел. Им станет Якоб Кулханек. Как только Кулханек вступит в должность, состоится ключевая встреча с послом России Александром Змеевським. Сообщается, что высылка не должна коснуться самого посла.

МИД Чехии сообщило о высылке из страны 18 российских дипломатов. Оказалось что это сотрудники российских спецслужб, причастных взрывов складов боеприпасов в Чехии в 2014 году. Министр иностранных дел Ян Гамачек выслал всех дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб ГРУ и СВР. Это 18 человек. У них есть 48 часов, чтобы покинуть Чехию. И полиция Чехии объявила о розыске двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 Праги и Злинского края.