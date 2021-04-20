Бежать в Москву виновным во взрывах помогло российское посольство в Вене - СМИ

В совершении диверсии на складе боеприпасов в селе Врбетицы на востоке Чехии подозревают двух сотрудников ГРУ России, причастных также к попытке убийства в Солсбери. Буквально за считанные часы после взрыва двое мужчин, которые являются кадровыми военными разведки РФ, оставили Чехию и вылетели домой из венского аэропорта "Швехат".

Об этом говорится в журналистском расследовании BBC.

Автор: bbc.com Остатки уничтоженного взрывом склада боеприпасов в лесу на востоке Чехии

СМИ предполагают, что такое быстрое бегство диверсантов из Чехии не обошлось без помощи российского посольства в Вене.

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Издание приводит подробности диверсии, осуществленной 16 октября 2014 на складе боеприпасов сотрудниками в/ч 29155 российской военной разведки ГРУ. Решающей находкой, как сообщили ВВС близкие к следствию источники, было электронное письмо, посланное компании, которая управляла складом - Imex Group.

Автор: bbc.com Скан-копии паспортов, использовали для получения доступа на чешский склад боеприпасов

В письме, написанном якобы от имени от Национальной гвардии Таджикистана, содержалась просьба разрешить посещение склада двум мужчинам. К письму прилагались скан-копии паспортов этих мужчин. Там указаны имена Руслан Табаров - Ruslan Tabarov - из Таджикистана и Николай Попа - Nicolaj Popa - гражданин Молдовы.

Как было установлено позже, фотографии в паспортах соответствуют снимкам двух мужчин, которых Британия обвинила в попытке отравления в 2018 году вывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери. Сообщались и их имена - Анатолий Чепига - имя прикрытия - "Руслан Боширов" - и Александр Мишкин - так называемый "Александр Петров".

Автор: bbc.com Остатки уничтоженного взрывом склада боеприпасов в лесу на востоке Чехии

Именно с паспортами на эти имена прикрытия - "Руслан Боширов" и "Александр Петров" - оба офицера российской разведки и прилетели в аэропорт Праги 11 октября 2014-го. Они находились в столице Чехии два дня, причем присутствие Чепиги в Праге в это время было подтверждено публикациями в соцсетях, но его до недавнего времени не связывали со взрывом.

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13 октября указаны мужчины арендовали квартиру в городе Острава, недалеко от склада с боеприпасами. Жилье оплатили до 17 октября включительно.

Однако до конца предоплаченого срока не добыли - 16 октября после взрыва на складе эта пара сразу отправилась в аэропорт австрийской столицы и вылетела в Москву.

Взрывы на складах боеприпасов во Врбетицях произошедших 16 октября та 3 декабря 2014. В результате первого погибли двое мужчин 56 и 69 лет, работавших на складе. Их изуродованные тела нашли более чем через месяц после взрыва. Восстановление поврежденных объектов завершилось только в октябре прошлого года. Причиненный ущерб оценивается в сотни миллионов крон.