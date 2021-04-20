ЕС считает Россию причастной к подрывным действиям в Чехии

В ЕС разделяют мнение чешского правительства в причастности к взрыву агентов ГРУ. Фото: pixabay.com

В ЕС считают подозрения чешской власти в причастности российской военной разведки к взрыву в 2014 году складов боеприпасов в городе Врбетице "заслуживающими доверия".

Европейский Союз полностью поддерживает Чехию, сообщается в заявлении официального представителя Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS).

"Евросоюз солидарен с Чешской Республикой и сожалеет о реакции России. Решение выслать 20 чешских дипломатов последовало за заявлением Чехии от 17 апреля по поводу 18 сотрудников российского посольства на основании обоснованных подозрений в причастности агентов российской военной разведки (ГРУ) к взрыву склада боеприпасов, в результате чего погибли двое граждан Чехии", - говорится в коммюнике, обнародованном вечером в понедельник в Брюсселе.

В ЕС разделяют мнение чешского правительства в "причастности к взрыву тех самых агентов ГРУ, которые несут ответственность за попытку убийства Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году".

"Евросоюз глубоко обеспокоен повторением негативной модели опасного злонамеренного поведения со стороны РФ в Европе. Россия должна прекратить деятельность, которая нарушает устоявшиеся международные принципы и нормы и угрожает стабильности в Европе", - заявил представитель EEAS.

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17 апреля правительство Чехии объявило о решении выдворить в течение 48 часов 18 работников посольства РФ, которые, по данным чешской стороны, являются офицерами спецслужб. Их считают причастными к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году. Российские дипломаты покинули территорию Чехии во второй половине дня 19 апреля. Москва в ответ выслала 20 сотрудников посольства Чехии, что в Праге оценили как несимметричную реакцию.