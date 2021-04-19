Чешские дипломаты вернулись на родину

Высланные из России работники посольства Чешской Республики вернулись на родину. Самолет ВВС Чехии привез некоторых из 20 сотрудников посольства и членов их семей. Несколько дипломатов возвращаются собственными автомобилями.

"Они могут гордиться своей работой. Они ничего не сделали, они просто расплачиваются за реакцию российской стороны на оправданые действия Чехии", - сказал вицепремьер Ян Гамачек, который встречал дипломатов в аэропорту, передает Укринформ.

Он отметил, что разоблачение российских шпионов является "лучшей, самой успешной и самой масштабной операцией чешских спецслужб".

Автор: twitter.com/Albena937

"Если Чехия была каким-то центром планирования рейдов (российской разведки - ред.) по всей Европе, то этому положен конец. Мы разбили две резидентуры", - отметил вицепремьер, добавив, что России будет крайне сложно - если вообще возможно - восстановить свою резидентуру.

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17 апреля правительство Чехии объявило о решении выдворить в течение 48 часов 18 работников посольства РФ, которые, по данным чешской стороны, являются офицерами спецслужб. Их считают причастными к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году. Российские дипломаты покинули территорию Чехии во второй половине дня 19 апреля. Москва в ответ выслала 20 сотрудников посольства Чехии, что в Праге оценили как несимметричную реакцию.