Часть вулкана Ла-Пальма обвалилась вследствие землетрясения

На Канарских островах, на острове Ла-Пальма произошло новое мощное землетрясение, которое специалисты оценили в 4,9 баллов. Явление стало самым мощным за последние несколько месяцев. Об этом сообщает El Pais.

Сказано, что из-за новых толчков частично обрушился главный конус вулкана Кумбре-Вьеха, который продолжает извергаться на острове.

Ближайший к эпицентру населенный пункт (14 км) – Лос Ланос де Арижане. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

За последние полтора месяца на острове произошло несколько десятков тысяч землетрясений.

В субботу, 23 октября зафикстровали несколько десятков подземных толчков. Из них более десяти магнитудой выше трех баллов.

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Пепел канарского вулкана Кумбре-Вьеха достиг территории Украины. На высоте 10-15 км наблюдается превышение диоксида серы.