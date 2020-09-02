Часть российских аккаунтов удалили Facebook и Twitter

Американские прокуроры выдвинули обвинения Агентству интернет-исследований, которое имеет тесные связи с российским президентом Владимиром Путиным. Фото: Pixabay

Аккаунты, которые Агентство интернет-исследований использовало для предвыборной пропаганды в США, удалили Facebook и Twitter.

В Facebook заявили о ликвидации небольшой сети аккаунтов и страниц, которые были частью операции по влиянию России на выборы в США, сообщает ВВС.

Пять учетных записей в той же сети также заблокировал Twitter.

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Операция была сосредоточена вокруг сайта PeaceData, который утверждал, что является некоммерческим новостным сайтом с английским и арабским языками.

Американские прокуроры выдвинули обвинения Агентству интернет-исследований, которое имеет тесные связи с российским президентом Владимиром Путиным, из-за вмешательства в выборы в 2016 году.

Аккаунт российского телеканала "Царьград" видеохостинг заблокировал Youtube навсегда - без возможности восстановления. Удалили канал без предупреждения. Администрация канала считает, что это политическая месть, публикуя соответствующие комментарии в Twitter.