Часть российских аккаунтов удалили Facebook и Twitter

Аккаунты, которые Агентство интернет-исследований использовало для предвыборной пропаганды в США, удалили Facebook и Twitter.
В Facebook заявили о ликвидации небольшой сети аккаунтов и страниц, которые были частью операции по влиянию России на выборы в США, сообщает ВВС.
Пять учетных записей в той же сети также заблокировал Twitter.
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Операция была сосредоточена вокруг сайта PeaceData, который утверждал, что является некоммерческим новостным сайтом с английским и арабским языками.
Американские прокуроры выдвинули обвинения Агентству интернет-исследований, которое имеет тесные связи с российским президентом Владимиром Путиным, из-за вмешательства в выборы в 2016 году.
Аккаунт российского телеканала "Царьград" видеохостинг заблокировал Youtube навсегда - без возможности восстановления. Удалили канал без предупреждения. Администрация канала считает, что это политическая месть, публикуя соответствующие комментарии в Twitter.
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