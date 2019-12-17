Бывший президент Пакистана приговорили к смертной казни

Первез Мушарраф приговорили к смертной казни. Фото: unian.ua

Бывшему президенту и главе армии Пакистана Первезу Мушаррафу Специальный суд в Исламабаде во вторник вынес смертный приговор.

Такой приговор вынесли во время рассмотрения дела о государственной измене, пишет ukrinform.

Мушаррафа осудили из-за приостановки действия конституции страны, введении чрезвычайной ситуации 3 ноября 2007 года и арест судей Верховного суда Пакистана.

Первез Мушарраф был президентом Исламской республики Пакистан с 2001 по 2008 годы. Он пришел к власти в результате военного переворота в 1999 году. А ушел в отставку - под давлением оппозиции.

В 2007 году в Пакистане возник политический кризис из-за того, что Мушарраф объявил об отставке верховного судьи Ифтихара Чаудхри и еще 60 судей, чтобы гарантировать себе переизбрание на пост президента. После этого по стране прокатилась волна массовых демонстраций, которые нередко перерастали в столкновения с полицией. Политическая борьба в стране сделалась жестче, когда в нее вступили председатель оппозиционной партии Беназир Бхутто и бывший премьер Пакистана Наваз Шариф, которые вернулся на родину.

В ноябре 2007 года Мушарраф составил президентскую присягу на новый пятилетний срок и стал гражданским президентом Пакистана, уйдя в отставку с поста главкома армии и передав полномочия командующего генералу Ашфаку Киани.

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На парламентских выборах 2008 года победили оппозиционные Мушаррафа партии. Под нарастающим давлением 18 августа 2008 Первез Мушарраф, которому парламент страны грозил импичментом, выступил с телеобращением к нации и заявил о своем намерении уйти в отставку, отбросив предъявленные ему обвинения.

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