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воскресенье, 29 ноября 2020 00:55

Британские истребители перехватили российские военные Ту-142

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Британские истребители перехватили российские военные Ту-142
Всего было зафиксировано два российских самолета Tу-142, которые находились в международном воздушном пространстве вблизи Великобритании. Фото: Royal air force

Истребители Королевских ВВС перехватили российские самолеты Ту-142 в Северном море вблизи Шотландии.

Истребители Typhoon сил быстрого реагирования были направлены на перехват российских военных самолетов, которые выполняли полет над Северным морем вблизи Шотландии. Об этом сообщает командование Королевских военно-воздушных сил.

Королевские ВВС опубликовали фото одного из перехваченных самолетов ВМФ РФ с бортовым номером RF-34057. Всего было зафиксировано два российских самолета Tу-142, которые находились в международном воздушном пространстве вблизи Великобритании.

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"Чтобы противостоять этой провокационной деятельности и снизить риски, связанные с полетами российских военных самолетов в этом оживленном районе международного воздушного пространства, истребители Великобритании внимательно следили за действиями российских военных самолетов", - заявили в британских ВВС.

В конце сентября турецкие истребители сбили военный самолет Армении. Воздушный бой произошел на границе Армении и Азербайджана.

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