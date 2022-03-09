Британская разведка отметила значительные успехи украинской ПВО

Великобритания заявила, что противовоздушная оборона Украины достигла значительных успехов против самолетов РФ, чем мешает агрессору контролировать воздушное пространство.
Об этом в среду сообщило Министерство обороны Британии в Twitter.
"Кажется, украинская противовоздушная оборона достигла значительных успехов в борьбе с современными российскими боевыми самолетами, что, вероятно, не позволило им достичь какого-либо уровня контроля над воздушным пространством", – говорится в сообщении британской разведки.
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Вражеским российским силам также не удалось совершить ни одного значительного прорыва в боях северо-западнее Киева, сказано в оценке Британии.
Правительство Великобритании 28 февраля объявило о намерении принять дополнительные ограничительные экономические меры в ответ на вторжение России в Украину, нацелив их на центральный банк Российской Федерации.
24 февраля Великобритания объявила, что замораживает активы ВТБ-банка и возможности работы "Аэрофлота". Также британский премьер Борис Джонсон пообещал санкции против других российских банков.
ЕС может отключить от SWIFT и Беларусь, диктатор которой, Александр Лукашенко, является соучастником военных преступлений против Украины.
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