Британка случайно стала звездой Pornhub

 
Ексклюзивы
1/5
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
Просмотров: 486
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
3 Просмотров: 2133
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1170
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 711
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8739
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1260
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1881
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6336
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 6426
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1764
Фото
Все фото
16
23
4
3
3
Художница рисует причудливые карикатуры на своих собак
Художница рисует причудливые карикатуры на своих собак
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
Мощный взрыв разрушил 3 дома
Мощный взрыв разрушил 3 дома
66-летняя искательница сокровищ нашла кольцо, которое могло принадлежать Шекспиру
66-летняя искательница сокровищ нашла кольцо, которое могло принадлежать Шекспиру
Родители надругались над ребенком до смерти в первую годовщину рождения
Родители надругались над ребенком до смерти в первую годовщину рождения
Видео
Все видео
На Багамах жертв урагана "Дориан" стало больше
На Багамах жертв урагана "Дориан" стало больше
В России столкнулись два пассажирских самолета
В России столкнулись два пассажирских самолета
Ко Дню знаний в России пели "блатные" песни об алкоголе
Ко Дню знаний в России пели "блатные" песни об алкоголе
Ураган "Дориан" достиг самой высокой категории
Ураган "Дориан" достиг самой высокой категории
Позвал жену "к ноге": Трамп нарвался на шквал критики
Позвал жену "к ноге": Трамп нарвался на шквал критики
Интервью
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1170
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 29322
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6714
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 сентября 2019
Просмотров: 432
Великі люди
Коли виходжу з відпустки на початку вересня, їдучи зранку на роботу, відчуваю дивну тривогу, яка до вечора в суєті потроху вивітрюється, й не встигаю ...
пятница, 06 сентября 2019 13:16

Британка случайно стала звездой Pornhub

  Комментировать
Британка случайно стала звездой Pornhub
Жительница Британии случайно узнала, что стала звездой Pornhub. Фото с открытых источников.

Жительница Великобритании, которая представилась Софи увидела ролик с собой и своим бывшим бойфрендом на Pornhub.

О появлении порновидео на сайте с участием Софи ей рассказал парень ее сестры, рассказала она в эфире ВВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 7 вещей, которые влияют на размер груди

Когда девушка зашла на Pornhub, то увидела, что ролик с ней был в "десятке" самых популярных на сайте. Она связалась с порносайтом с просьбой удалить видео, но пока этот вопрос не решен. Софи призналась, что была шокирована, когда увидела видео с собой. После того, что произошло, ее отношения с новым партнером испортились.

В частности, ситуация сильно повлияла на ее дочь-подростка. Отмечается, что ролики были сняты во время отношений Софи с бывшим партнером. Девушка говорит, что согласия на публикацию видео не давала.

Австралийка 63-летняя Лесли Максвелл занимается фитнесом 5 раз в неделю. Уже имеет почти 30 выигрышей в соревнованием. В интервью женщина рассказывает, что накачанное тело привлекает внимание молодых мужчин, поэтому она часто знакомится с кавалерами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Британка случайно стала звездой Pornhub». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
сентября

Российский пилот попросил политического убежища в США

Родственница первого украинского переселенца стала кинозвездой

Самое читаемое
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
3
 Просмотров: 56988
В Киеве многодетную мать насиловали на глазах у дочери и свидетелей
В Киеве многодетную мать насиловали на глазах у дочери и свидетелей
3
 1 Просмотров: 46203
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
23
 Просмотров: 35966
&quot;Мисс Украина-2019&quot;: в сеть попали самые &quot;горячие&quot; снимки участниц конкурса
"Мисс Украина-2019": в сеть попали самые "горячие" снимки участниц конкурса
24
 Просмотров: 34894
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
8
 Просмотров: 22217
Мир
Маск не дарил Лукашенко Tesla
Маск не дарил Лукашенко Tesla Просмотров: 207
В США против возвращения России в G8
В США против возвращения России в G8 Просмотров: 135
В России на лету столкнулись истребители
В России на лету столкнулись истребители Просмотров: 1179
В РФ приговорили активиста, который поддерживал украинских политзаключенных
В РФ приговорили активиста, который поддерживал украинских политзаключенных Просмотров: 117
Подорвалась группа российских офицеров
Подорвалась группа российских офицеров Просмотров: 1350
Больше всего комментируют
8
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
6
Депутат от "Слуги народа" спровоцировал скандал из-за российского флага
4
Освобождение террориста Цемаха: активисты устроили митинг на Майдане Независимости
3
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
2
Зеленский объяснил, почему ветировал закон о "Пласт"
Голосов: 140
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua