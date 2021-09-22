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Британия требует от России выдать подозреваемых по делу отравления Скрипалей

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Британия требует от России выдать подозреваемых по делу отравления Скрипалей
Россию призвали выдать подозреваемых по делу отравления Скрипалей. Фото: Reuters

Москва должна передать всех подозреваемых россиян по делу Скрипалей властям Великобритании для осуществления правосудия.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет Sky News.

Он отметил, что Лондон установил личность еще одного подозреваемого, который проходит по делу отравлений в Солсбери. Его зовут Денис Сергеев.

"Хочу сказать по этому поводу лишь то, что, по нашему мнению, все подозреваемые должны быть выданы и предстать перед правосудием", - сказал глава британского правительства.

В правительстве Великобритании не погасло стремление к тому, чтобы "правосудие свершилось". Россия должна осознавать это, подчеркнул Джонсон.

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В начале марта 2018 года в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская премьер Тереза ​​Мэй позже заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что все химическое оружие РФ уничтожено 2017-го под контролем Организации по запрещению химического оружия.

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