Британия требует от России выдать подозреваемых по делу отравления Скрипалей

Москва должна передать всех подозреваемых россиян по делу Скрипалей властям Великобритании для осуществления правосудия.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет Sky News.
Он отметил, что Лондон установил личность еще одного подозреваемого, который проходит по делу отравлений в Солсбери. Его зовут Денис Сергеев.
"Хочу сказать по этому поводу лишь то, что, по нашему мнению, все подозреваемые должны быть выданы и предстать перед правосудием", - сказал глава британского правительства.
В правительстве Великобритании не погасло стремление к тому, чтобы "правосудие свершилось". Россия должна осознавать это, подчеркнул Джонсон.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль отреагировал на решение ЕСПЧ по делу убийства Литвиненко
В начале марта 2018 года в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская премьер Тереза Мэй позже заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что все химическое оружие РФ уничтожено 2017-го под контролем Организации по запрещению химического оружия.
Комментарии