Великобритания назвала имя третьего россиянина, виновного в отравлении Скрипалей

Денис Сергеев на камерах наблюдения в Лондоне / Getty Images

Британские правоохранители назвали имя третьего россиянина, причастного к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и дочери Юлии.

Полиция утверждает, что этого человека зовут Денис Сергеев, хотя он пользовался псевдонимом "Сергей Федотов". Об этом пишет "Общественное" со ссылкой на ВВС.

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Сергеев имеет звание генерал-майора и служит в ГРУ России. По данным следствия, двое других подозреваемых - "Александр Петров" и "Руслан Боширов". Они прилетели в Великобританию 2 марта 2018 года. Реальные имена этих людей назвали расследователи Bellingcat - Александр Мышкин и Анатолий Чепига.

Сергеев с документами на имя "Сергея Федотова" прилетел в другой лондонский аэропорт в тот же день в 11:00. В воскресенье, 4 марта, Чепига и Мышкин поехали в городок Солсбери. В тот же день отравили Сергея и Юлию Скрипалей.

В полиции отмечают, что Сергеев все время провел в Лондоне. В последний момент он взял билет на самолет в Москву и улетел из Великобритании 4 марта в 13:45. Двое других подозреваемых сели на рейс в 22:30.

Британская полиция утверждает, что теперь у них достаточно доказательств, чтобы заявить, что эти трое россиян действовали как команда. Они несколько раз встречались в Лондоне во время поездки. Британская полиция считает, что Сергеев так же как другие подозреваемые скрывается в России.

В марте 2018 года гражданин России, бывший разведчик 66-летний Сергей Скрипаль попал в больницу с тяжелым отравлением российским боевым ядом "Новичок". После отравления Великобритания выслала российских дипломатов. МИД России в ответ на это выслало 23 британских дипломата.

Сергей Скрипаль - полковник российской военной разведки в отставке. В 2006-м его приговорили в России к 13 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. Россия заявляла, что он передал Лондону информацию о российских секретных агентов в Европе. В 2010 году Россия обменяла Скрипаля на обвиняемых в США в шпионаже 10 человек. Впоследствии Скрипаль переехал жить в Великобританию.

Разоблачение о работе агентов боевой группы ГРУ Мишкина и Чепигу появятся вскоре в YouTube заключенного лидера российской оппозиции Алексея Навального.