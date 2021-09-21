Великобритания назвала имя третьего россиянина, виновного в отравлении Скрипалей

 
Ексклюзивы
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
1 Просмотров: 531
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Просмотров: 1233
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1593
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 29592
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
2 Просмотров: 1746
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 3636
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
Просмотров: 207
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Просмотров: 24507
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 1917
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 4212
Фото
Все фото
6
3
3
2
15
Вулкан на Канарских островах &quot;съел&quot; уже 166 зданий
Вулкан на Канарских островах "съел" уже 166 зданий
Японки стали самыми старшими близнецами в мире
Японки стали самыми старшими близнецами в мире
Президента Бразилии не пустили в ресторан в Нью-Йорке
Президента Бразилии не пустили в ресторан в Нью-Йорке
Ученые вырастили кофе в пробирке
Ученые вырастили кофе в пробирке
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
Видео
Все видео
Жертвы шли навстречу убийце: полное видео расстрела в Пермском университете
Жертвы шли навстречу убийце: полное видео расстрела в Пермском университете
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
ЕС не признает голосование в Госдуму РФ в Крыму
ЕС не признает голосование в Госдуму РФ в Крыму
Стрельба в Перми: 18-летний террорист жив, он в реанимации
Стрельба в Перми: 18-летний террорист жив, он в реанимации
В Перми мужчина в маске расстрелял студентов в университете
В Перми мужчина в маске расстрелял студентов в университете
Интервью
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
1 Просмотров: 531
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 2493
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1161
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 756
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1647
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
20 сентября 2021
Просмотров: 639
Трепету не відчуваю
– З якого дива мушу переходити в українську церкву, коли й моя хороша? – каже Влади­слав після отримання томоса Православною ...
вторник, 21 сентября 2021 15:29

Великобритания назвала имя третьего россиянина, виновного в отравлении Скрипалей

  Комментировать
Великобритания назвала имя третьего россиянина, виновного в отравлении Скрипалей
Денис Сергеев на камерах наблюдения в Лондоне / Getty Images

Британские правоохранители назвали имя третьего россиянина, причастного к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и дочери Юлии.

Полиция утверждает, что этого человека зовут Денис Сергеев, хотя он пользовался псевдонимом "Сергей Федотов". Об этом пишет "Общественное" со ссылкой на ВВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия убила Литвиненко и должна выплатить его вдове € 100 тыс. - ЕСПЧ

Сергеев имеет звание генерал-майора и служит в ГРУ России. По данным следствия, двое других подозреваемых - "Александр Петров" и "Руслан Боширов". Они прилетели в Великобританию 2 марта 2018 года. Реальные имена этих людей назвали расследователи Bellingcat - Александр Мышкин и Анатолий Чепига.

Сергеев с документами на имя "Сергея Федотова" прилетел в другой лондонский аэропорт в тот же день в 11:00. В воскресенье, 4 марта, Чепига и Мышкин поехали в городок Солсбери. В тот же день отравили Сергея и Юлию Скрипалей.

В полиции отмечают, что Сергеев все время провел в Лондоне. В последний момент он взял билет на самолет в Москву и улетел из Великобритании 4 марта в 13:45. Двое других подозреваемых сели на рейс в 22:30.

Британская полиция утверждает, что теперь у них достаточно доказательств, чтобы заявить, что эти трое россиян действовали как команда. Они несколько раз встречались в Лондоне во время поездки. Британская полиция считает, что Сергеев так же как другие подозреваемые скрывается в России.

В марте 2018 года гражданин России, бывший разведчик 66-летний Сергей Скрипаль попал в больницу с тяжелым отравлением российским боевым ядом "Новичок". После отравления Великобритания выслала российских дипломатов. МИД России в ответ на это выслало 23 британских дипломата.

Сергей Скрипаль - полковник российской военной разведки в отставке. В 2006-м его приговорили в России к 13 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. Россия заявляла, что он передал Лондону информацию о российских секретных агентов в Европе. В 2010 году Россия обменяла Скрипаля на обвиняемых в США в шпионаже 10 человек. Впоследствии Скрипаль переехал жить в Великобританию.

Разоблачение о работе агентов боевой группы ГРУ Мишкина и Чепигу появятся вскоре в YouTube заключенного лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Великобритания назвала имя третьего россиянина, виновного в отравлении Скрипалей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
сентября

Разрушительное землетрясение забрало жизни почти 2400 людей

Самое читаемое
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
 Просмотров: 13572
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать Просмотров: 9837
Многодетная мать взволновала поклонников эротическими фото
Многодетная мать взволновала поклонников эротическими фото
7
 Просмотров: 8757
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
15
 Просмотров: 6543
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
 Просмотров: 4725
Мир
Мексика требует остановить аукцион древних артефактов в Германии
Мексика требует остановить аукцион древних артефактов в Германии
Премьер Джастин Трюдо победил на выборах в Канаде
Премьер Джастин Трюдо победил на выборах в Канаде Просмотров: 36
Кремль отреагировал на решение ЕСПЧ по делу убийства Литвиненко
Кремль отреагировал на решение ЕСПЧ по делу убийства Литвиненко Просмотров: 351
Республиканцы незаконно получили из РФ $25 тыс. на кампанию Трампа
Республиканцы незаконно получили из РФ $25 тыс. на кампанию Трампа Просмотров: 108
Жертвы шли навстречу убийце: полное видео расстрела в Пермском университете
Жертвы шли навстречу убийце: полное видео расстрела в Пермском университете
 Просмотров: 1314
Больше всего комментируют
4
Россия убила Литвиненко и должна выплатить его вдове € 100 тыс. - ЕСПЧ
2
"Слуга" сказал, кого из министров не прогонят
2
В Раде предлагают не признавать выборы в российскую Думу
1
Убийство в Затоке: погиб иностранец
1
На заводе Kia людей заменили роботы
Голосов: 16
Голосование 25 сентября Джошуа - Усик. Кто победит?
  • 1) Джошуа
  • 2) Усик
  • 3) ничья
Просмотреть