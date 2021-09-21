Кремль отреагировал на решение ЕСПЧ по делу убийства Литвиненко

В Кремле сочли голословными выводы ЕСПЧ по делу Литвиненко. Фото: Reuters

Решение Европейского суда по правам человека, который признал Россию ответственной за убийство экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, является голословным, поскольку суд не может обладать всей информацией по этому делу.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Страсбургского суда по делу Литвиненко.

"Вряд ли ЕСПЧ обладает какими-то полномочиями, технологическими возможностями владеть информацией по этому поводу. До сих пор нет никаких результатов этого расследования. Поэтому так утверждать как минимум голословно", - сказал Песков, пишет "Интерфакс".

На вопрос, готовы ли в Кремле согласиться с вердиктом ЕСПЧ, Песков заявил, что они "не готовы прислушаться к таким решениям".

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21 сентября 2021-го стало известно, что ЕСПЧ признал РФ ответственной за смерть Александра Литвиненко в Великобритании. Суд постановил, что российская сторона должна выплатить вдове Марине Литвиненко €100 тыс. компенсации. Литвиненко - подполковник ФСБ. В 1998 году заявил, что начальство приказало ему и коллегам убить Березовского. В 2000-м, после возбуждения в отношении него в России ряда уголовных дел, бежал с семьёй в Великобританию, где получил политическое убежище. Стал агентом британской разведки MI6, а также сотрудничал с испанской разведкой и прокуратурой Испании, передавая сведения о русской мафии в Европе и её связях с российскими чиновниками. Критиковал российские власти и лично Путина, обвиняя во многих преступлениях, включая коррупцию и педофилию. Обвинял спецслужбы России в организации взрывов жилых домов в России в 1999 году и других терактах с целью увеличения рейтинга Путина и его прихода к власти. В ноябре 2006-го умер в Лондоне в результате отравления полонием-210.