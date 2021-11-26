Британия перебросит военных в Германию из-за действий России

Великобритания перебросит своих военных в Германию.
В Лондоне отреагировали на возможное наступление России на Украину, передает The Times.
В Германию перебросят новейшие танки, беспилотники и другое вооружение. Таким образом создадут региональный узел НАТО.
Всего перебросят примерно 250 единиц техники.
Военная база будет размещаться в Зеннелагере.
Войска также перебросят в Кению и Оман.
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"Наша армия будет действовать по всему миру, имея возможность противостоять множеству угроз, от кибервойны до конфликта на поле боя", - сказал госсекретарь по обороне Великобритании Бен Уоллес.
Британия готова оперативно перебросить в Украину 600 спецназовцев в случае полномасштабного вторжения России. Подразделения SAS (силы специальных операций Британской армии) и парашютного полка предупреждили, что их могут отправить в страну в течение нескольких часов.
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