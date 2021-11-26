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пятница, 26 ноября 2021 16:15

Британия перебросит военных в Германию из-за действий России

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Британия перебросит военных в Германию из-за действий России
В Германии будет создан региональный узел НАТО. Фото: Pexels

Великобритания перебросит своих военных в Германию.

В Лондоне отреагировали на возможное наступление России на Украину, передает The Times.

В Германию перебросят новейшие танки, беспилотники и другое вооружение. Таким образом создадут региональный узел НАТО.

Всего перебросят примерно 250 единиц техники.

Военная база будет размещаться в Зеннелагере.

Войска также перебросят в Кению и Оман.

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"Наша армия будет действовать по всему миру, имея возможность противостоять множеству угроз, от кибервойны до конфликта на поле боя", - сказал госсекретарь по обороне Великобритании Бен Уоллес.

Британия готова оперативно перебросить в Украину 600 спецназовцев в случае полномасштабного вторжения России. Подразделения SAS (силы специальных операций Британской армии) и парашютного полка предупреждили, что их могут отправить в страну в течение нескольких часов.

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