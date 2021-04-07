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среда, 07 апреля 2021 12:19

Британцы хотят видеть королем принца Уильяма, а не принца Чарльза

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Британцы хотят видеть королем принца Уильяма, а не принца Чарльза
Британцы хотят видеть скорее принца Уильяма следующим королем, чем его отца - принца Чарльза / Getty Images

Согласно опросу в Великобритании, британцы скорее хотят видеть следующим королем после Елизаветы II принца Уильяма, 38 лет, а не его отца, принца Чарльза, 72 года, который первым в очереди на престол.

Уильяма хотели бы видеть следующим королем 47% британцев. Его отца 27%. Об этом пишет Daily Star.

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В то же время 51% британцев считают, что 36-летний принц Гарри вместе с 39-летней женой Меган Маркл навредили репутации британской монархии.

Британская королевская семья начала пиар-кампанию для принца Чарльза после его развода в 1996 году с принцессой Дианой и последующей трагической смертью Дианы в 1997 году.

40% британцев считают, что королева Елизавета II, которой 21 апреля исполняется 95 лет, должно оставаться на посту до смерти. Пятая часть считает, что она отречься от престола, если у нее будет здоровье. 27% говорят, что старший британский монарх должна отказаться от престола, если его здоровье ухудшится.

Гарри и Меган обвинили недавно британскую монаршей семье в расизме и других притеснениях в интервью популярной американской ведущей Опре Уинфри. Пара год назад переехала из Великобритании в США и Канаду, отказавшись от претензий на британский престол. 31% британцев считают, что их действия не повлияли на репутацию британской монархии.

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