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вторник, 21 мая 2019 04:41

Брата Путина подозревают в отмывании $ 230 млрд

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Брата Путина подозревают в отмывании $ 230 млрд
Игорь Путин - двоюродный брат президента России Владимира Путина - замешан в схемах по отмыванию денег.

Двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин участвовал в отмывании $230 млрд через эстонское отделение Danske Bank.

Ежедневно через отделения проходило до $20 млн, рассказал в интервью американской телекомпании CBS бывший менеджер банка Говард Уилкинсон, который разоблачил схему отмывания денег.

Деньги проводила зарегистрированная в Лондоне фирма Lantana Trade, которая на британском правительственном сайте была указана как "находящаяся в состоянии покоя". Адрес регистрации этой компании оказался "домом" еще для 64 подставных фирм со счетами в Danske Bank.

Обнаружив подозрительные операции, Уилкинсон сообщил об этом четырем высокопоставленным руководителям банка. Реакции от них не последовало, поэтому менеджер уволился и вернулся в Британию.

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Одной из проблем было участие в схеме по отмыванию денег родственников президента РФ Путина.

"Кажется, это был Игорь Путин, которого я считаю двоюродным братом российского президента. Были ссылки на ФСБ. ФСБ, я думаю, преемник КГБ. Это как бы тайная полиция. Люди, управляющие компанией, были связаны с несколькими банками, которые обанкротились в России", — рассказал Уилкинсон.

CBS отмечает, что Игоря Путина подозревали и в других российских схемах по отмыванию денег, но он всегда заявлял о своей невиновности.

Напомним, в июле прокуратура Эстонии начала уголовное производство из-за возможного массового "отмывания" денежных средств с участием эстонского отделения Danske Bank. По данным СМИ, в период с 2007 по 2015 год через отделение было проведено транзакций преимущественно из России и стран СНГ на сумму около 200 миллиардов евро, большинство из которых были подозрительными.

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