Больше не будет тестов на девственность для жертв изнасилований

Здание Высокого суда в Лахоре / CNN

Тесты на целомудрие для жертв изнасилований объявили вне закона в самой густонаселенной провинции Пакистана. Это первое такое постановление в стране.

Высокий суд Лахора в провинции Пенджаб объявил практику незаконной. Он заявил, что она не имеет медицинского обоснования и оскорбляет личное достоинство женщин-жертв, а, следовательно, противоречит праву на жизнь и достоинство. Об этом пишет CNN.

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Тесты на целомудрие, включающие обзор девственной плевы или введение двух пальцев во влагалище. Их проводят, чтобы определить, девственница ли женщина . По данным ВОЗ, во многих регионах, в частности в Пакистане, существует давняя традиция оценивать таким образом честь и достоинство девушки.

Тесты проводят по разным причинам. Например, накануне брака или даже при трудоустройстве. В некоторых регионах обследование проводят жертвам изнасилования, чтобы определить, произошло ли сексуальное насилие.

ООН считает такие тесты медико безосновательными и считает нарушением прав человека. По данным ВОЗ, женщин и девушек заставляют проходить испытания, которые часто являются болезненными, унизительными и такими, которое повторно травмируют. Затем женщины могут страдать от психологических, физических и социальных последствий. Особенно в случаях изнасилования.

Несмотря на призывы различных агентств ООН положить конец этой практике, она продолжается и была задокументирована как минимум в 20 странах, включая США.

Две петиции, чтобы прекратить такую ​​практику, подали в Лахоре группы за права женщин и те, которые им сочувствуют, в марте и июне 2020-го. Они утверждали, что тесты - антинаучные стереотипы, унижения и источник повторного травмирования.