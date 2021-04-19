Больных коронавирусом "лечили" отваром ядовитого растения, которое может убить

Аконит - ядовитое растение, употребление которого может привести к смерти. Фото: botanichka

В Киргизии медики попали в скандал из-за того, что лечили больных коронавирусом отваром аконита без их ведома. Оказалось, что это ядовитое растение, употребление которого может привести к смерти.

Об этом сообщило издание 24.kg.

Никаких научных исследований по лечению аконитом никто не проводил.

Скандал разгорелся после признания министра здравоохранения Алимкадира Бейшеналиева, что во вторую волну Covid-19 пациентов лечили отваром ядовитого растения, но не говорили об этом.

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Многие пользователи сети из Киргизии сообщили, что им выносили "травяной отвар от кашля", но не спрашивали согласия на такое лечение.

"На киргизском языке аконит называется уу коргошун - в самом названии присутствует слово "яд". Многие не поймут и не захотят лечиться. Поэтому со вчерашнего дня я сказал всем медикам называть его аконит", - пояснил Бейшеналиев.

По его словам, он обещает подготовить документы о клинических испытаниях. Точную дату не назвал.

Местные правозащитники требуют прекратить эксперименты над пациентами без их ведома.

В воскресенье, 18 апреля, умерла 47-летняя Светлана в Киевской больнице №8 из-за осложнений Covid-19. Женщину отказались переводить из стационара в реанимационное отделение из-за нехватки мест и требовали, чтобы родные обеспечили ее аппаратом СРАР.