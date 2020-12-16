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четверг, 17 декабря 2020 08:00

Боливар стал президентом объединенной Колумбии

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Боливар стал президентом объединенной Колумбии
Картина Симона де Боливара перуанского художника Хосе Хиля де Кастро 1828-го / Wikipedia

17 декабря 1819-го в городе Богота конгресс из 26 делегатов, представлявших Венесуэлу и Новую Гранаду, выбрал Симона Боливара президентом объединенной страны, которая получила название Колумбия. Она стала первой попыткой создать единую латиноамериканскую страну. Но этого не произошло, Колумбия распалась на Венесуэлу, Эквадор и Новую Гранаду, современную Колумбию.

Боливар родился в столице современной Венесуэлы, Каракасе, в 1783-м, в богатой креольской семье. Семье принадлежали золотые, серебряные и медные рудники. Рано осиротел. Молодые годы провел в Испании, Франции и Италии. В 1805-м в Риме поклялся бороться за освобождение Южной Америки от колониализма.

Боливар принимал активное участие в борьбе против испанского господства в Венесуэле в 1810-м и причастен к провозглашению ее первой независимости в 1811 году.

После разгрома его войск в Венесуэле испанцами, в 1812-м поселился в Новой Гранаде, а в начале 1813-го вернулся на родину. В августе 1813-го его войска захватили Каракас, и там провозгласили Вторую Венесуэльскую республику во главе с Боливаром. Однако под давлением испанских войск в 1814-м сбежал на Ямайку.

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В декабре 1816-м высадился с войсками на побережье Венесуэлы. Отменил рабство и опубликовал в 1817-м декрет о наделении солдатам земли, которую освободили. Это расширило социальную базу. После успешных действий в Венесуэле, войска Боливара в 1819-м освободили Новую Гранаду. В декабре 1819-го стал президентом провозглашенной им Колумбии, в которую вошли Венесуэла, Эквадор и Новая Гранада.

В июле 1822-го Боливар встретился с Хосе де Сан-Мартином, армия которого освободила от испанцев часть Перу, но не смог договориться о совместных действиях. После отставки Сан-Мартина в 1823-м отправил в Перу свои отряды, и в 1824-м победил последние испанские силы на американском континенте. Боливар еще в феврале 1824-го стал диктатором Перу, и возглавил образованную в 1825 году на территории Верхнего Перу Боливию, названную в его честь.

Стремясь объединить испано-американские государства, провел в Панаме конгресс в 1826-м, но не преуспел. По окончании освободительной войны в противовес его централистских политикам в регионе усилились центробежные тенденции. В результате выступлений отошел от власти. В начале 1830-го умер от туберкулеза.

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Дата
17
декабря

Боливар стал президентом объединенной Колумбии

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