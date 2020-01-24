Болгария высылает двух российских дипломатов

Болгария высылает российских дипломатов, которых разоблачили на шпионаже. Фото: JKL

Болгария объявила персонами нон грата двух подозреваемых в шпионаже российских дипломатов и дала 48 часов, чтобы покинуть страну.

Как отмечается, Болгария высылает дипломата российского посольства и сотрудника Торгового представительства РФ. Об этом сообщило посольство России на странице в Facebook.

Ноту протеста и сообщения о высылке двух дипломатов послу России в Софии Анатолию Макарову вручила глава МИД Екатерина Захариева. В российском дипведомстве заявили, что никаких доказательств, подтверждающих осуществление дипломатами деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было. Однако дипломаты покинут Болгарию в указанные в нотах сроки.

"Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер. При этом считаем решение болгарских властей распространить эту информацию в публичном пространстве до официального сообщения посольства таким, что не соответствует традиционно конструктивному духу отношений между нашими государствами", - отметили в российском посольстве.

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В Болгарии двое российских дипломатов занимались шпионажем. Это выяснили болгарские правоохранители во время расследования.