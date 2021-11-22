Более 100 мигрантов в Беларуси снова силой прорывались в Польшу

21 ноября мигранты снова силой пытались попасть в Польшу со стороны Беларуси. Фото: belta.by

В воскресенье, 21 ноября, более 100 мигрантов с территории Беларуси снова штурмовали польскую границу.

Об этом сообщила пограничная служба Польши в Twitter.

"Вчера на охраняемом участке в Дубиче - Церкевне около 150 агрессивных иностранцев пытались проникнуть на территорию Польши", - говорится в сообщении.

Всего мигранты пытались пересечь границу 346 раз. Решение о выезде с территории Польши приняли в отношении 58 человек. Другие попытки предотвратили. За пособничество арестовали троих людей.

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Подчеркивают, что атаку на польской границе контролировали белорусские службы.

Также минобороны Польши обнародовало видео, как "пьяные и вооруженные" белорусские военные провоцировали польских пограничников.

"Это не первый подобный случай, с которым сталкиваются наши бойцы", - говорится в сообщении.

Очередную попытку силового прорыва границы группой из около 100 мигрантов в Польше зафиксировали вечером 20 ноября. Польские пограничники предотвратили вторжение. Всего 20 ноября зафиксировали 208 попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси.