Более 100 мигрантов в Беларуси снова силой прорывались в Польшу

В воскресенье, 21 ноября, более 100 мигрантов с территории Беларуси снова штурмовали польскую границу.
Об этом сообщила пограничная служба Польши в Twitter.
"Вчера на охраняемом участке в Дубиче - Церкевне около 150 агрессивных иностранцев пытались проникнуть на территорию Польши", - говорится в сообщении.
Всего мигранты пытались пересечь границу 346 раз. Решение о выезде с территории Польши приняли в отношении 58 человек. Другие попытки предотвратили. За пособничество арестовали троих людей.
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Подчеркивают, что атаку на польской границе контролировали белорусские службы.
Также минобороны Польши обнародовало видео, как "пьяные и вооруженные" белорусские военные провоцировали польских пограничников.
"Это не первый подобный случай, с которым сталкиваются наши бойцы", - говорится в сообщении.
Очередную попытку силового прорыва границы группой из около 100 мигрантов в Польше зафиксировали вечером 20 ноября. Польские пограничники предотвратили вторжение. Всего 20 ноября зафиксировали 208 попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси.
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