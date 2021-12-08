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среда, 08 декабря 2021 15:21

Более 100 человек убили в межэтнических столкновениях в Судане

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Более 100 человек убили в межэтнических столкновениях в Судане
Тысячи людей были перемещены в результате боевых действий в Дарфуре / ВВС

Более 100 человек погибли после нескольких дней межэтнических столкновений в штате Западный Дарфур в Судане.

Бои между арабами и африканской общиной масалит, которых поддерживают бывшие повстанцы, продолжаются уже несколько дней. Об этом пишет ВВС.

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По данным ООН, боевые действия в регионе привели к перемещению тысяч людей, в том числе через границу в соседний Чад.

Выживший после столкновений говорит, что вооруженные люди напали на их деревню и открыли огонь, а затем сожгли дома. Они также устроили засады на главной дороге, не позволяя людям бежать. Пострадавшим не оказывали срочной медицинской помощи и оставляли умирать.

В воскресенье начались новые бои между общинами, в результате которых погибли по меньшей мере 55 человек. Во вторник, 7 декабря, в кустах обнаружили другие тела, в результате чего число погибших превысило 100. Десятки еще числятся пропавшими без вести. Скорее всего, большинство из них убиты.

В прошлом месяце 43 человека убили в другом районе Западного Дарфура. Тогда также сообщалось о столкновениях на этнической почве.

Правительство направило объединенные силы военизированных формирований, армию и полицию в Дарфур, чтобы попытаться сдержать насилие.

Российские наемники приняли командование, по крайней мере, одним батальоном, обученным ЕС, в ЦАР. Об этом идет речь в отчете дипломатической службы ЕС от 15 ноября, который просочился в прессу.

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